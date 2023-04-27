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Бизнес

Предприятие по производству электросварных труб запустили в Нижегородской области

03 мая 2023 12:32  [45] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская компания "Проф-НН" открыла в регионе новое производство электросварных прямошовных труб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на новом производстве планируется выпуск около 30 видов труб – круглых, квадратных, прямоугольных, плоскоовальных.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, здесь запущены две линии по производству продукции, которая применяется при производстве мебели, товаров народного потребления, малых архитектурных форм, спортивного оборудования и так далее.

Объем производства составляет до пяти тысяч тонн в месяц, на предприятии создано около 50 новых рабочих мест.

По словам директора предприятия Дмитрия Карандашева, введена в эксплуатацию линия продольной резки металла толщиной от 0,5 до 5 мм с возможностью роспуска рулонной стали до 1800 мм. В запуск двух линий было инвестировано более 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что производство геомембраны запустят в Нижегородской области за 62 млн рублей.

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Теги:
Производство Промышленность
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