Предприятие по производству электросварных труб запустили в Нижегородской области

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Нижегородская компания "Проф-НН" открыла в регионе новое производство электросварных прямошовных труб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, на новом производстве планируется выпуск около 30 видов труб – круглых, квадратных, прямоугольных, плоскоовальных.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, здесь запущены две линии по производству продукции, которая применяется при производстве мебели, товаров народного потребления, малых архитектурных форм, спортивного оборудования и так далее.
Объем производства составляет до пяти тысяч тонн в месяц, на предприятии создано около 50 новых рабочих мест.
По словам директора предприятия Дмитрия Карандашева, введена в эксплуатацию линия продольной резки металла толщиной от 0,5 до 5 мм с возможностью роспуска рулонной стали до 1800 мм. В запуск двух линий было инвестировано более 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что производство геомембраны запустят в Нижегородской области за 62 млн рублей.
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