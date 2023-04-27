Производство геомембраны запустят в Нижегородской области за 62 млн рублей Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области окажет поддержку ильиногорской компания GeoSM в запуске первой в регионе линии по изготовлению геомембраны.

Согласно информации, в проект будет инвестировано 62 млн рублей, а производство планируется запустить уже в этом году.

Предполагается, что в год на линии будет производиться до 8,6 тысячи тонн продукции. Такого количества материала хватит, например, для строительства 86 полигонов ТБО.

Геомембрана – это полимерный рулонный материал, применяемый для гидроизоляции различных промышленных или гражданских объектов.

Как отметил генеральный директор компании GeoSM Виктор Парекко, на новой линии обрезки и возможный брак готового материала будут перерабатываться на специальной линии и возвращаться в производственный процесс.

Напомним, в 2022 году Группа компаний GeoSM запустила линию по производству высокопрочного нетканого материала – геотекстиля – в рабочем поселке Ильиногорск Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новая линия по производству присадок для моторных масел открылась в Дзержинске.