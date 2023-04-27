Транш инфраструктурного бюджетного кредита на 88,3 млн рублей поступил в Нижегородскую область в апреле Экономика

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Транш инфраструктурного бюджетного кредита на 88,3 млн рублей поступил в Нижегородскую область в апреле. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки, реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерной защиты для создания террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде.

Таким образом, госдолг региона в апреле увеличился на 88,3 млн рублей.

На данный момент структура государственного долга региона выглядит следующим образом: 68,6% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 31,2% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Также в апреле держателям облигаций Нижегородской области был выплачен очередной купонный доход по облигациям 2016 года выпуска в сумме 63,9 млн рублей.

Напомним, в марте Нижегородская область получила очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита в размере 18,3 млн рублей.

На создание террасного парка в Почаинском овраге в текущем году будут направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Реконструкция коллектора дождевой канализации и укрепление склонов входят в общий объём работ.

В 2024-2025 годах на реализацию проекта запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. Доля софинансирования данного проекта из городского бюджета Нижнего Новгорода составляет 0,1%.