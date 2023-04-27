Десять нижегородских муниципальных лагерей примут детей летом 2023 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять нижегородских муниципальных лагерей примут детей летом 2023 года. Об этом сообщил замглавы администрации Леонид Стрельцов в ходе инспекции детского оздоровительного лагеря "Спутник".

Согласно информации, готовность лагерей в настоящее время составляет более 80%.

Как рассказал Леонид Стрельцов, в 2023 году на содержание лагерей выделено более 200 млн рублей. Их подготовка должна полностью завершиться к 25 мая.

Так, в лагере "Спутник" в этом году будет организовано 4 смены, в которых примут участие более 600 ребят. На всех загородных базах отдыха летом 2023 года отдохнут более пяти тысяч детей.



Подготовка идет во всех восьми муниципальных загородных лагерях - "Чайка", "Лесной", "Звездочка", "Александровка", "Спутник", "Маяк", "Зеленые дубки", "Олимпийские надежды", на турбазе "Гребешок" и в военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником".

Ранее сообщалось, что более 220 тысяч подростков смогут отдохнуть в нижегородских детских лагерях в 2023 году.

Также напомним, что один день пребывания в нижегородских муниципальных детских лагерях оценен в 958 рублей.