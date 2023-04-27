Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлен до 21 мая Общество

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлен до 21 мая. Об этом сообщили организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс, а коммуникационным партнером мероприятия выступает АНО "Диалог".

По словам помощника президента России Максима Орешкина, россияне проявляют большой интерес как к самому форуму "Сильные идеи для нового времени", так и к конкурсу перспективных отечественных брендов.

"К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан", — сказал он.

На данный момент на конкурс перспективных брендов подано уже более 3,5 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии, высокие технологии.

Свои заявки на конкурс подали и 83 нижегородских компании, среди которых, например, Нижегородская ярмарка, Балахнинский музейный комплекс, "Колибри", "Чкаловский Ванкувер", "Саровский шоколад", "Сосновские сладости", "Богородский сувенир", "Борская войлочная фабрика" и другие.

"Нижегородскую ярмарку по праву можно назвать одним из узнаваемых брендов нашего города – не каждый выставочный комплекс в России может похвастаться более чем 200-летней историей и мировой известностью. Сегодня мы возрождаем традицию XIX века приезжать в Нижний Новгород, на Нижегородскую ярмарку. Обмениваться идеями и опытом на выставках и форумах, отдыхать на фестивалях и праздниках. Для нас участие в конкурсе перспективных брендов – отличная возможность рассказать о современной Нижегородской ярмарке и пригласить туристов посетить знаменитую достопримечательность", - рассказала директор по стратегическому развитию АО "Нижегородская ярмарка" Елизавета Зубакина.

На форум "Сильные идеи для нового времени" на текущий момент подано более 12 тысяч решений по всем шести направлениям, среди которых национальная социальная инициатива, предпринимательство, национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы, национальная экологическая инициатива, национальная технологическая инициатива.

От Нижегородской области уже подано 1158 идей по развитию страны. Свой проект можно предложить на крауд-платформе.

Как отмечают организаторы, за три года форум стал площадкой для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов, сильных партнеров.

Кроме того, с помощью форму каждый может повлиять на скорость и качество позитивных изменений в России.

Напомним, в прошлом году нижегородцы подали на форум более 1 370 идей - это второй результат среди всех субъектов РФ. В топ-200 вошли пять нижегородских проектов, а в топ-100 - проекты "Первая профессия - возможности будущего", "Доброрубль" и "Электронный инспектор".



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