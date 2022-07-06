Пять нижегородских предложений вошли в топ-200 идей форума "Сильные идеи для нового времени" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять нижегородских предложений вошли в топ-200 идей форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, список наиболее перспективный инициатив был сформирован экспертным советом АСИ, в состав которого вошли представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. Председателем экспертного совета является глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Всего нижегородцы подали более 1370 идей. Это второй результат среди всех субъектов РФ. В топ-200 вошли пять нижегородских проектов:

1. "Первая профессия — возможности будущего" от Центр опережающей профессиональной подготовки;

2. "Доброрубль" — система поощрения социальной активности жителей", разработанная АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький";

3. "Создание инфраструктуры развития технологий информационного моделирования на базе образовательно-практического проекта "BIM-менеджмент" от АО "Атомэнергопроект" и ННГАСУ;

4. "Оказание высокотехнологичной помощи взрослому населению" (ГБУЗ НО "Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко");

5. Сервис самопроверок "Электронный инспектор" (ООО "ЛинСофт", министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области).

Замгубернатора региона Егор Поляков подчеркнул, что эти проекты уже успешно реализуются в регионе.

Далее экспертный совет АСИ отберет топ-100 идей. Итоговый список идей предложат правительству России и регионам. Очный форум пройдет 19 июля в Москве. Там будет презентовано 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания — продемонстрированы 10 из них руководству страны.

Ранее сообщалось, что чат-бот ГЖИ Нижегородской области вошел в топ-1000 идей России форума "Сильные идеи для нового времени".

Также ранее в Нижегородской области были подведены итоги форума "Сильные идеи для нового времени".