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Общество

Реализация проекта по сохранению мест захоронений известных земляков стартовала в Нижегородской области

03 мая 2023 18:59  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реализация проекта по сохранению мест захоронений известных земляков "Памятно" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, первой была благоустроена могила композитора Александра Касьянова на Бугровском кладбище.

В очистке захоронения приняли участие волонтеры АНО "АСИРИС", студенты Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, сотрудники администрации, а также двоюродная правнучка композитора Мария Касьянова.

В рамках первого этапа в этом году планируется благоустроить 20 могил известных нижегородцев, среди которых - захоронения семьи Анненковых, Германа Ливена, Кати Пешковой, супругов Яворовских, Мельникова-Печерского, Николая Собольщикова-Самарина, Константина Блохина, Максима Дмитриева.

Как рассказал директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин, в рамках проекта также будут установлены информационные стенды, рассказывающие об истории жизни известных нижегородцев и их вкладе в развитие страны.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры ко Дню Победы благоустроили 244 мемориала.

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Теги:
Кладбище Памятники
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