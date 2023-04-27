Скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске на площади имени Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, композиция посвящена деятельности Феликса Дзержинского в сфере борьбы с детской беспризорностью в 1920-х годах.

Автором скульптуры стал член московского Союза Художников РФ, скульптор Алексей Щитов. По его словам, композиция гармонично вписывается в архитектурное пространство сквера.

"Я изучил много материалов того времени, для того чтобы персонажи скульптуры точно соответствовали эпохе и тематическому образу, который в итоге получился собирательным, типичным. Кстати, одного из мальчишек я лепил со своего восьмилетнего сына. В композиции две фигуры, потому что беспризорники всегда воспринимаются как некая общность, группа мальчишек", - отметил скульптор.

Скульптурная группа представляет собой две фигуры мальчиков высотой 1,5 метра. Они одеты в полупальто, шапки, грубые ботинки и короткие штаны. Эта одежда типична для детей того времени.

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