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Новые требования к системам оповещения населения вступили в силу в России

04 мая 2023 12:20  [66] Общество

В России 4 мая вступил в силу новый порядок работы систем оповещения. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, изменения были внесены в федеральные законы "О гражданской обороне" и "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".

В документе законодательно вводятся понятия "системы оповещения населения" и "оповещение населения".

Так, на правительство РФ возложены полномочия по установлению порядка создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах. Закон в том числе уточняет полномочия властей и организаций в этой сфере.

Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГОЧС актуализировал ГОСТ, призванный увеличить эффективность использования систем оповещения населения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций. Как пояснили в ведомстве, на этапе разработки и утверждения нормативов было почти невозможно предусмотреть некоторые проблемы, а после их выявления потребовалось актуализировать стандарт.

Напомним, в Нижегородской области регулярно проходят проверки систем оповещения: обычно в течение одной минуты звучит сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" и речевая информация "ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА".

При этом 22 и 28 февраля эфир ряда радиостанций был прерван сигналом воздушной тревоги с информацией об угрозе ракетного удара. Пресс-служба нижегородского правительства в обоих случаях сообщила, что сигнал тревоги был фейковым.

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Теги:
Законодательство Правительство РФ ЧС
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