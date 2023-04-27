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Общество

Крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей

04 мая 2023 12:54  [54] Общество

Крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация театра ищет подрядчика на ремонт кровли в здании на улице Большой Покровской, 39, где в 1917 году была провозглашена Советская власть в Нижегородской губернии.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие крыши, устроить новое, а также провести гидроизоляцию и теплоизоляцию. Эти работы оценены в 13 млн рублей.

Подрядчик будет определен 26 мая, а ремонт должен завершиться к 20 октября 2023 года.В целом же в здании театра запланирован капитальный ремонт сцены, фасада, инженерных сетей, замена лифта и монтаж наружной подсветки.

Кроме того, на прилегающей к театру территории будет проведено благоустройство.

Напомним, в этом году нижегородскому театру кукол исполняется 95 лет.

К юбилею коллектив театра собирает исторический материал для выставки об истории учреждения.

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Теги:
Ремонтные работы Театр
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