Крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей Общество

Крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация театра ищет подрядчика на ремонт кровли в здании на улице Большой Покровской, 39, где в 1917 году была провозглашена Советская власть в Нижегородской губернии.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие крыши, устроить новое, а также провести гидроизоляцию и теплоизоляцию. Эти работы оценены в 13 млн рублей.

Подрядчик будет определен 26 мая, а ремонт должен завершиться к 20 октября 2023 года.В целом же в здании театра запланирован капитальный ремонт сцены, фасада, инженерных сетей, замена лифта и монтаж наружной подсветки.

Кроме того, на прилегающей к театру территории будет проведено благоустройство.

Напомним, в этом году нижегородскому театру кукол исполняется 95 лет.

К юбилею коллектив театра собирает исторический материал для выставки об истории учреждения.