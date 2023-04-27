Еще восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще восемь модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, по инициативе главы региона Глеба Никитина выделено 60 млн рублей.

По словам губернатора, Нижегородская область является одним из лидеров по созданию модельных библиотек.

Так, по новому стандарту будет обустроена центральная библиотека в Чкаловске и Уренская центральная библиотека, две центральные детские библиотеки – в Богородском районе и Выксе, филиал-библиотека имени М. Светлова Советского района Нижнего Новгорода, Новошинская библиотека городского округа Навашинский, Верхнеталызинская сельская библиотека Сеченовского района и Деяновская сельская библиотека Пильнинского района.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, в 2023 году из федерального бюджета на оборудование модельных библиотек было выделено 35 млн рублей, но в этом году впервые из областного бюджета на эти цели будет направлено еще 60 млн рублей.

К концу 2023 году в регионе будет работать уже 36 модельных библиотек.

В библиотеках будет проведен необходимый текущий ремонт, помещения будут адаптированы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также будет закуплена новая мебель и обновлен книжный фонд.

Ранее сообщалось, что точки концентрации талантов "Гений места" появятся в четырех библиотеках Нижегородской области в 2023 году.