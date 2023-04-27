Компания Henkel продала российские активы за 54 млрд рублей Бизнес

Фото: с сайта henkel.com

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG, производитель чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов завершил продажу своих активов в России. На территории нашей страны действовало 11 заводов компании.

"Сделка завершена. Цена продажи составляет 54 млрд рублей (около 600 млн евро)", — цитирует сообщение компании телеканал "360". Активы были переданы "консорциуму местных финансовых инвесторов".

Отмечается, что данные инвесторы имеют давние и крепкие деловые отношения с западными странами и не подпадают под санкции ЕС или США.

Напомним, о предстоящем уходе из России и Белоруссии Henkel заявил ещё в апреле 2022 года, после начала СВО. Уже в августе убытки компании составили 184 млн рублей, из которых только 88 млн - за ущерб деловой репутации. В начале марта текущего года концерн объявил об окончательном уходе c российского рынка и продаже активов.

В России фирма представлена популярными брендами: Persil, Pril, Bref, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", Losk, Somat, E, Clin, Fa, Taft, got2b, Brillance, IGORA, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu, а также "Момент", Metylan, Ceresit, Makroflex и другие.

Компания "Henkel Россия" ещё в середине апреля начала русифицировать свои бренды: в продаже появились товары с названиями "Вернель", "Персил" и "Бреф".