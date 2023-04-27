Экономика Нижегородской области показала рост по итогам I квартала 2023 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал об экономических итогах I квартала 2023 года.

Согласно информации, с января по март индекс физического объема оборота оптовой торговли (ИФО) в регионе составил 102,5%, тогда как в 2022 году был отмечен нулевой рост. При этом российский ВВП в I квартале показал снижение - 97,8%.

Егор Поляков отметил, что все отрасли нижегородской экономики в I квартале показали рост или сохранили показатели на уровне первого квартала 2022 года.

Так, обрабатывающие производства выросли на 3%, а электроэнергетика показала рост в 4,4%.

Прирост оптовой и розничной торговли в Нижегородской области составил 3%.

Более сдержанные темпы роста наблюдаются в сфере платных услуг (2,4%), строительном комплексе (1,4%) и транспортном комплексе (1%).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 230 млн рублей.