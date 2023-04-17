Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 230 млн рублей Экономика

Экономия по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила в марте 2023 года 236,4 млн рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Согласно информации, в марте "Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 174 аукциона на 4,5 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано в среднем 5,5 заявки участников.

Основные средства были сэкономлены на выполнении работ по капитальному ремонту и содержанию ряда объектов, на разработке проектной документации и выполнении проектно-изыскательских работ.

Всего за первый квартал 2023 года было организовано 272 процедуры торгов на 5,5 млрд рублей. Экономия по ним составила 354,9 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года Нижегородская область сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей.