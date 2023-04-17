Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
26 апреля 2023 18:49  [77] Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 230 млн рублей
26 апреля 2023 15:50  [135] Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличены почти на 3,5 млрд рублей
26 апреля 2023 12:12  [173] Нижегородская область и Кот-д'Ивуар планируют сотрудничество в различных сферах
26 апреля 2023 11:37  [170] Более 57 тысяч самозанятых зарегистрировано в Нижнем Новгороде
26 апреля 2023 11:19  [182] Нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки
26 апреля 2023 10:27  [199] Нижний Новгород вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга
25 апреля 2023 14:02  [329] Андрей Саносян возглавил нижегородскую делегацию на форуме "Иннопром" в Узбекистане
25 апреля 2023 12:52  [306] Использование новых технологий обсудили на конференции по мостостроению в Выксе
25 апреля 2023 11:10  [431] Объем жилищного строительства в Нижегородской области за январь-март составил почти 677 тыс. кв. метров
25 апреля 2023 10:08  [444] Около 20 млрд рублей планируется направить на развитие электротранспорта в Нижегородской области в ближайшие три года
Экономика

Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 230 млн рублей

26 апреля 2023 18:49  [77] Экономика

Экономия по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила в марте 2023 года 236,4 млн рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Согласно информации, в марте "Центр размещения заказа Нижегородской области" провёл 174 аукциона на 4,5 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано в среднем 5,5 заявки участников.

Основные средства были сэкономлены на выполнении работ по капитальному ремонту и содержанию ряда объектов, на разработке проектной документации и выполнении проектно-изыскательских работ.

Всего за первый квартал 2023 года было организовано 272 процедуры торгов на 5,5 млрд рублей. Экономия по ним составила 354,9 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года Нижегородская область сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет торги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph