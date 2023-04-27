Главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, с 2022 по 2023 год 58-летний главный бухгалтер ООО "Коммунальщик-НН" оформляла в организацию знакомых и своих родственников, которые фактически не выполняли никаких работ, но получали зарплату.

На данный момент установлено, что организации этими действиями был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей. Сейчас подозреваемая проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 160 ч.4 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, совершенные в особо крупном размере). Сегодня она была задержана.

Ранее сообщалось, что бухгалтер одной из школ в Пильнинском районе незаконно присвоила почти 700 тысяч рублей.