Бухгалтер одной из школ в Пильнинском районе незаконно присвоила почти 700 тысяч рублей Происшествия

Бухгалтер одной из школ в Пильнинском районе подозревается в присвоении 700 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно информации, в ведомстве провели проверку исполнения федерального законодательства.

Проверяющие установили, что с июня 2019 по июль 2020 года исполняющая обязанности главбуха местной школы не вносила на расчетный счет средства, полученные от родителей учащихся на школьное питание.

Прокурорская проверка показала, что подозреваемая присвоила данные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Ход и результаты расследования, а также возмещение причиненного организации ущерба находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудницу банка задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в хищении 26 млн рублей.