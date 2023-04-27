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Общество

Давид Мелик-Гусейнов опроверг понижение зарплаты у нижегородских медиков

04 мая 2023 16:16  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале опроверг понижение зарплаты у медиков.

Нижегородка под одной из публикаций губернатора Глеба Никитина оставила комментарий о том, что теперь врачи в регионе получают зарплату в размере оклада 13 тысяч рублей из-за сокращения финансирований.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что эта информация неправдива.

"Нет и еще раз нет. И то, что разные вбросы вчера и сегодня начали появляться, значит причина - не помочь отрасли, а попытаться заняться политикой. Методы, правда, не очень правильные", - написал замгубернатора.

По его словам, финансирование сферы здравоохранения в регионе увеличивается каждый день.

"Деньги идут за пациентом. И если нет снижения числа пациентов (а такого быть не должно, если лечебная организация работает хорошо), ни о каком снижении речи быть не может", - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что перечень получающих социальные выплаты медиков расширен в Нижегородской области.

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Теги:
Зарплата Здравоохранение
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