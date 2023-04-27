Перечень получающих социальные выплаты медиков расширен в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Перечень получающих социальные выплаты медиков расширен в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение назначить социальные выплаты большему количеству категорий нижегородских медиков.

Так, начиная с 1 января 2023 году выплаты назначены работникам медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения области, но не входящих в базовую программу ОМС.

Теперь социальные выплаты будут получать врачи, медсестры, младший медперсонал, работающие в структурных подразделениях ЦРБ, финансирование которых происходит из бюджета Нижегородской области.

Также еще одну меру поддержки получат водители выездных бригад скорой медицинской помощи, медики и водители центра медицины катастроф.

Напомним, с февраля текущего года в Нижегородской области дополнительные выплаты стали получать медики на селе.