Владимир Паков: "Необходимо, чтобы о своём праве на бесплатную юридическую помощь знали те, кто должен получать её по закону" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Выездное совещание рабочей группы по мониторингу регионального закона "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" состоялось в Госюрбюро по Нижегородской области. В мероприятии принял участие председатель комитета по госвласти и МСУ ЗСНО Владимир Паков.

В совещании приняли участие руководство и сотрудники Госюрбюро, а также представители Правительства области, ГУ Минюста России по Нижегородской области, прокуратуры области, адвокатского сообщества Нижегородской области.

По информации представителей Госюрбюро, с начала этого года сотрудники ведомства получили более 900 обращений от разных категорий заявителей.

А за 2022 год общее количество обратившихся за бесплатной юридической помощью превысило 5,5 тысяч человек. В числе заявителей – инвалиды, беженцы и вынужденные переселенцы, дети-инвалиды, дети-сироты. Всего же к 2022 году число обращений выросло в 3,7 раза по сравнению с показателями 2020 года, когда Госюрбюро только было открыто.

В регионе также работают несколько подразделений Госюрбюро – в Дзержинске, Большом Болдино и в Городце.

"Система оказания бесплатной юридической помощи в Нижегородской области, на мой взгляд, выстроена достаточно эффективно. Сейчас работает смешанная система – существует Государственное юридическое бюро, адвокатура, юридические клиники. Здесь необходимо найти золотую середину, чтобы те категории граждан, которые определены федеральным и региональным законом, могли получать качественную и своевременную бесплатную юридическую помощь и знали об этом. Будем продолжать работать в этом направлении совместно с Госюрбюро", - отметил Владимир Паков.

Большим подспорьем в работе юристов Госюрбюро стал автобус государственной бесплатной юридической помощи, который курсирует по районам Нижегородской области. По словам руководства Госюрбюро, такие выездные консультации всегда вызывают большой интерес местных жителей.

"За последний год мы провели порядка 233 выездных консультаций, десятки жителей даже самых отдалённых населённых пунктов Нижегородской области получили квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Сейчас она особенно востребована, и для того, чтобы люди не ездили за сотни километров в Нижний Новгород за консультацией юриста, мы сами приезжаем к ним. В дополнительном информировании жителей о возможности получить юрпомощь предлагается задействовать депутатский корпус. В целом, взаимодействие с Законодательным Собранием достаточно конструктивно по различным направлениям оказания бесплатной юридической помощи нашим гражданам", - рассказал директор Государственного юридического бюро по Нижегородской области Максим Фомичёв.

Ранее сообщалось, что депутат ЗСНО Андрей Тарасов вручил паспорта нижегородским школьникам.