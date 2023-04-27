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Общество

Участники второго сезона проекта "Команда 52" защитили свои проекты на площадке КУПНО

04 мая 2023 18:12  [104] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области прошла финальная защита проектов участников второго сезона программы "Команда 52", направленной на создание и развитие региональной базы перспективных управленцев.

Первый сезон образовательной программы стартовал в январе 2021 года при участии министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В мае 2022 года стартовал второй сезон "Команды 52".

Глава региона отметил, что второй сезон проекта с самого начала получил широкий отклик: для участия в нем на платформе "Команда правительства" зарегистрировалось более 850 человек из 49 районов Нижегородской области. Конкурсная комиссия выбрала 227 лучших участников, которые объединились в 27 команд.

"Участники команд прошли обучение у ведущих экспертов региона и страны по проектному управлению, лидерству и командному взаимодействию, управлению изменениями и процессами, корпоративной культуре. Создали проекты, которые помогут привлечь инвестиции, сэкономить бюджетные средства или оптимизировать процессы в муниципалитетах. Темы проектов самые разные – благоустройство и ЖКХ, туризм, образование и культура, сельское хозяйство. Но их объединяет одно – желание сделать районы Нижегородской области привлекательнее, а жизнь людей в них – лучше", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До финала второго сезона "Команды 52" дошли 170 участников с 17 проектами. В финале проекты оценивала экспертная комиссия в составе исполняющей обязанности председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольги Щетининой, министра кадровой политики Нижегородской области Екатерины Лебедевой, директора АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игоря Седых, руководителя Центра управления регионом Нижегородской области Алексея Ушакова, директора АНО "АСИРИС" Ильи Лагутина, представителей органов исполнительной власти, экспертов КУПНО, Областного кадрового агентства Нижегородской области и АНО "Нижегородский НОЦ".

"Проект "Команда 52" показал, что наши муниципальные служащие умеют мыслить нестандартно и очень продуктивно взаимодействуют с крупным бизнесом для реализации важных социальных проектов, решения общих системных задач. Каждый представленный сегодня проект уже вносит вклад в развитие своего муниципалитета и точно имеет право на поддержку как профильных министерств правительства Нижегородской области, так и депутатов Законодательного собрания. Мы обязательно будем сопровождать все 17 проектов, вышедших в финал", — отметила Ольга Щетинина.

Пять разработок признаны лучшими. Среди них – проекты объединенной команды Нижнего Новгорода и Кстова по возрождению исконно русских видов спорта, объединенной команды Уреня и Шахуньи по созданию центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, команды Дзержинска по реконструкции школьных стадионов. Победителями также стали команда из Княгинина с проектом создания образовательного пространства "Агрошкола" и команда из Сосновского с идеей развития агротуризма и сельского туризма в районе.

"Школьный стадион при грамотном подходе может стать местом притяжения и для детей, и для взрослых в целом районе. При этом спорт в Дзержинске всегда был и остается популярным. Более 40 процентов горожан занимается спортом на регулярной основе, а спортивные сооружения никогда не пустуют. Поэтому идея проекта "Школьный стадион 2.0" для Дзержинска особенно актуальна. В условиях плотной застройки, особенно в старой части города, именно школьные стадионы смогут стать центром притяжения для всех любителей спорта. Отмечу, что к работе были привлечены педагогические коллективы и родители учеников, а также депутаты городской Думы. Наиболее активными оказались ученики и педагоги школы №32, поэтому она была выбрана в качестве пилотной площадки для реализации проекта в 2023 году", - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. 

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
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