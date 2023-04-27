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Экономика

Почти 1,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал вложено в Нижегородской области за последние 5 лет

04 мая 2023 18:43  [83] Экономика

Почти 1,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал вложено в Нижегородской области за пять лет. Общий объем инвестиций в регионе за 2022 год превысил 460 млрд рублей: по этому показателю Нижегородская область заняла 3-е место в ПФО и 16-е место в России.

Тема инвестиций стала одной из главных в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Очень важно говорить про тенденции в инвестициях, в инвестиционном климате. Пять лет назад мы были на 70-м месте в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив, сейчас – на пятом, то есть плюс 65 позиций", - отметил в ходе встречи Глеб Никитин.

Состояние инвестиционного климата было обозначено в качестве одной из главных задач в стратегии социально-экономического развития региона, которая была разработана и принята по инициативе Глеба Никитина. В подготовке и обсуждении этого программного документа приняло участие более 500 тысяч жителей Нижегородской области.

"Благодаря стратегии регион развивается системно, а у каждого муниципального образования появилась возможность полностью реализовать свой потенциал. Эффективная работа правительства Нижегородской области под руководством Глеба Никитина позволила даже в условиях беспрецедентных санкций обеспечить развитие региональной промышленности. По итогам прошлого года 40 процентов предприятий показали рост. Удалось добиться устойчивого роста сельского хозяйства – в 2022 году мы получили рекордный урожай зерновых в 1,7 миллиона тонн. Всего за несколько лет на качественно новый уровень вышли отношения области с инвесторами", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Рост сельскохозяйственного сектора за 5 лет составил 12,9% в сопоставимых ценах. Валовой региональный продукт в 2022 году увеличился более чем в 1,5 раза к уровню 2017 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах – на 7,7%.  Производительность труда (отношение ВРП к численности занятых в экономике) выросла на 7,6% в сопоставимой оценке. Индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 100,1%, а за 5 лет он увеличился на 16,7% (с 2017-го по 2022-й) в сопоставимых ценах.

"Глеб Никитин проявил себя как один из эффективных российских губернаторов. Это и инвестиционный бум, и социально-экономическое развитие региона, в том числе уникальный опыт работы региона в условиях СВО, и масштабные инфраструктурные проекты, и многое другое. Нижегородская область выдержала с честью санкционное давление, в том числе благодаря тому, что регион – индустриальный, промышленный, научный. Но для того чтобы достойно встретить это давление, необходима была серьезная многолетняя подготовка, которая и была обеспечена системой управления во главе с Глебом Никитиным", - отметил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО (Фонд развития гражданского общества) Евгений Семенов.

Еще одной из ключевых задач, обозначенных в стратегии социально-экономического развития, было повышение доступности жилья. За 5 лет в области введено более 7,5 млн кв. м общей площади жилья. Темп ввода жилья за этот период составил 130%. По инициативе губернатора был введен ряд механизмов поддержки жилищного строительства, в частности, путем развития инфраструктуры.

"Глеб Никитин зарекомендовал себя как опытный и эффективный руководитель региона. Его губернаторство пришлось на непростой период борьбы с коронавирусом, c беспрецедентными антироссийскими санкциями. При этом Нижегородская область демонстрирует позитивную динамику развития. Экономика региона успешно справляется с вызовами времени, наши показатели выше, чем в среднем по России", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

За 5 лет среднемесячная заработная плата в Нижегородской области выросла более чем в 1,5 раза. В 2022 году она составила 46,6 тыс. рублей. Реальная заработная плата увеличилась на 12,3% к 2017 году. В регионе создаются новые рабочие места. За 5 лет была сформирована развитая инфраструктура поддержки промышленности, предпринимательства и инноваций, которая включает особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске, территории опережающего развития "Саров", "Володарск" и "Решетиха", инновационный технопарк "Саров", технопарк в сфере высоких технологий "Анкудиновка" и другие.

"Самое главное – это поддержка малого и среднего бизнеса, который за прошедший год показал, несмотря на все проблемы, рост численности в нашем регионе. Малый и средний бизнес вместе с промышленными предприятиями обеспечивает основательное развитие региона и с точки зрения поступления налогов, и в части кадровой политики", - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Напомним, что Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о ситуации в экономике, работе оборонно-промышленного комплекса, поддержке военнослужащих и их семей, представил региональные проекты развития.

"Вижу очень много начатых по-настоящему интересных проектов, потенциал их завершения. В принципе, вижу и те проекты, которые могут еще стартовать, чтобы регион развивался. У меня, Вы знаете, заканчивается в сентябре пятилетний цикл работы в должности губернатора. С учетом изложенного и видения будущего я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу. Но здесь, конечно, все будет зависеть и от Вашей позиции", - сказал Глеб Никитин.

"Всё зависит, прежде всего, от позиции людей - нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные. Вы сейчас некоторые вещи упомянули, я знаю, что проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат", - отметил Владимир Путин.

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Теги:
Глеб Никитин Инвестиции экономика
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