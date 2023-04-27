Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии Нижегородской области Политика

Фото: с сайта kremlin.ru

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал об экономике региона и реализуемых проектах.

По словам Глеба Никитина, в начале лета 2022 года в регионе наблюдались массовые угрозы закрытия предприятий, но сейчас ситуация под контролем. Кроме того, рост показали сферы, составляющие около 40% нижегородской промышленности. Это металлургия, нефтепереработка, производство бумаги, одежды.

В секторе сельского хозяйства в 2022 году рост показателей составил 12%, а по итогам уборочной кампании в регионе было произведено 1,7 млн тонн зерна, что является рекордным показателем за последние 30 лет.

Глеб Никитин также отметил работу по созданию благоприятного инвестиционного климата. Так, за 5 лет Нижегородская область поднялась с 70 на 5 место в инвестиционном рейтинге. При этом в 10 раз была увеличена площадь особой экономической зоны "Кулибин".

Также губернатор доложил Владимиру Путину о реализации крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории региона. Нижегородской области за все время были одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 107 млрд рублей.

"Это один из самых эффективных инструментов в будущем. Но вообще, надо сказать, что количество прорывных проектов растет, и это отрадно, в частности, при Вашей поддержке начали строительство ледового дворца, за что огромное спасибо. Я думаю, что мы полностью его будем заполнять, потому что сейчас яблоку негде упасть в нашем КРК "Нагорный", где играет "Торпедо". Огромный интерес", - сказал Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде также реализуется прорывной проект по модернизации электротранспорта. В регионе будет произведено 170 новых белорусско-российских трамваев и обновлена инфраструктура.

"По сути, такие проекты реализуются за 100 лет раза три-четыре. То есть мы перестраиваем полностью все рельсы", - подчеркнул Глеб Никитин.

В числе прорывных для регионов проектов был отмечен и строящийся IT-кампус.

"Мы - лидеры в IT, несмотря на ситуацию с релокацией, санкциями. Но дефицит кадров все равно и сейчас просматривается. У отечественных компаний очень большой интерес к перебазированию своих подразделений в Нижний Новгород, поэтому надо, конечно же, готовить кадры. Уже получили поддержку, по сути, тоже вышли на стройку кампуса мирового уровня", - отметил губернатор.

Кроме того, на встрече с президентом была затронута тема оборонно-промышленного комплекса.

Так, по словам Глеба Никитина, загрузка предприятий ОПК выросла на 18%, а на некоторых заводах в разы, здесь ведется работы в две-три смены.

"По ключевым критическим позициям везде гособоронзаказ. Заказ в части обеспечения нужд специальной военной операции исполняются надлежащим образом. Предприятия берут на себя ответственность за исполнение. Понятно, что были проблемы, связанные с заменой комплектующих, с изменением кооперации. Но все они решаются", - сказал глава региона.

Главной задачей представители оборонных предприятий ставят привлечение кадров. Для этого в Нижегородской области было создано Областное кадровое агентство, на базе которого анализируется информация о вероятном высвобождении специалистов, после которого людям предлагается новая работа.

Глава региона отметил, что Нижегородская область также активно участвует в программе "Профессионалитет". Так, уже поддержано создание шести отраслевых кластеров для более эффективного взаимодействия колледжей и предприятий.

"До Министерства промышленности и торговли, до Министерства обороны всё время доносим какие-то локальные вопросы, они решаются. Можете быть уверены, что Нижегородская область в этой части страну не подведет. Спасибо Вам огромное за статус "Город трудовой доблести", потому что Нижний – арсенал Победы. Считаю, что нам сам Бог велел это знамя арсенала Победы, кузницы Победы продолжать нести с честью. Мы все для этого сделаем", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в ходе встречи Глеб Никитин также рассказал о поддержке военных в Нижегородской области.

Кроме того, губернатор заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.