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Общество

Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке стал доступен для нижегородцев

04 мая 2023 18:58  [96] Общество
Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке на круизном теплоходе "Золотое кольцо" стал доступен для нижегородцев.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородкой области Олег Беркович, данный маршрут является аналогом знаменитого "Золотого кольца" России.

По словам замгубернатора, власти региона планомерно работают над расширением туристических маршрутов.

"Золотое кольцо" – это высокий уровень комфорта в путешествиях по воде для взыскательных туристов", - отметил Олег Беркович.

Министр туризма региона Сергей Яковлев рассказал, что эксклюзивный маршрут включает в себя все города "Золотого кольца ": это Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад.

Путешественники в ходе круиза также смогут увидеть и другие речные города: Кинешму, Углич, Константиново, Рязань, Касимов, Муром, Павлово.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии поддержали федеральную инициативу о железнодорожном туризме.

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Теги:
Туризм
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