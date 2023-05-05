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Общество

Открытие летнего круизного сезона 2023 года

05 мая 2023 18:13  [123] Общество

4 мая в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия летнего круизного сезона 2023 года. В ходе мероприятия на трёхпалубном теплоходе-колеснике "Золотое кольцо" был поднят государственный флаг Российской Федерации. В церемонии приняли участие заместители губернатора Олег Беркович и Андрей Саносян, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев и гендиректор компании "ГАМА" Дмитрий Галкин.

Судно ПКС-180 "Золотое Кольцо" - уникальный круизный теплоход речного класса, габаритная высота которого позволяет пройти по Москва-реке под всеми мостами столицы.

Теплоход пойдёт по Волге и Оке по новому эксклюзивному маршруту "Нижний Новгород – Москва (Северный речной вокзал) – Москва (Южный речной вокзал) – Нижний Новгород", который станет возрождённой "Московской кругосветкой". Пассажиры смогут посетить все города Золотого кольца России в рамках одного речного круиза.

Фото: Кира Мишина

Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Олег Беркович
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Круизный теплоход Золотое кольцо
Круизный теплоход Золотое кольцо
Круизный теплоход Золотое кольцо
Круизный теплоход Золотое кольцо
Круизный теплоход Золотое кольцо

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Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
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