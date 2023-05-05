Открытие летнего круизного сезона 2023 года Общество

4 мая в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия летнего круизного сезона 2023 года. В ходе мероприятия на трёхпалубном теплоходе-колеснике "Золотое кольцо" был поднят государственный флаг Российской Федерации. В церемонии приняли участие заместители губернатора Олег Беркович и Андрей Саносян, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев и гендиректор компании "ГАМА" Дмитрий Галкин.

Судно ПКС-180 "Золотое Кольцо" - уникальный круизный теплоход речного класса, габаритная высота которого позволяет пройти по Москва-реке под всеми мостами столицы.

Теплоход пойдёт по Волге и Оке по новому эксклюзивному маршруту "Нижний Новгород – Москва (Северный речной вокзал) – Москва (Южный речной вокзал) – Нижний Новгород", который станет возрождённой "Московской кругосветкой". Пассажиры смогут посетить все города Золотого кольца России в рамках одного речного круиза.

Фото: Кира Мишина