Более 30 проектов социальных инициатив "СВЕТИ" будут реализованы в Нижнем Новгороде в этом году Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса социальных инициатив "СВЕТИ", организованный Центром поддержки социальных проектов. Всего на конкурс поступило 140 проектов.

Как рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян, такой объем заявок получен впервые за три года проведения конкурса "СВЕТИ".

На количестве поступающих заявок отразилось в том числе инициатива городской администрации: в этом году глава города Юрий Шалабаева поручил увеличить объёмы поддержки в рамках городских конкурсов социальных проектов.

По словам директора АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода" Светланы Аксёновой, из-за большого объёма заявок сложилась серьёзная конкуренция между проектами, и экспертам было непросто их оценить.

В результате победителями стали 32 проекта, затрагивающие направления по поддержке общественного самоуправления, развитию современного музыкального и уличного искусства, адаптации и поддержке людей с особенностями здоровья.

Организаторы отметили, что до конца октября в Нижнем Новгороде пройдут разноплановые мероприятия, в рамках которых будут реализованы инициативы победителей: музыкальный фестиваль "Гаражник", видеолекторий "Новый взгляд на старый Нижний", фестиваль мультсказок "Волшебники города Н" - и многие другие.

Список всех победителей конкурса социальных инициатив "СВЕТИ" в 2023 году размещён по ссылке.

Напомним, каждый победитель конкурса получит на реализацию своего проекта общегородского масштаба - до 500 тысяч рублей, а на локальные проекты районного уровня – до 200 тысяч рублей.