Нижегородцы могут до 15 мая предложить общественную инициативу на международную премию #МЫВМЕСТЕ-2023 Общество

От жителей Нижегородской области до 15 мая 2023 года принимаются заявки на соискание международной премии #МЫВМЕСТЕ. Цель премии – поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Общий грантовый фонд премии в 2023 году – 90 млн рублей.

Участники смогут подать заявку на сайте: премия.мывместе.рф в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году есть некоторые нововведения. Появились номинация "Обучение служением" и спецноминация "Наставничество года".

Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

"В премии в этом году ряд новых номинаций. У нас проходит Год наставника и педагога, поэтому мы считаем важным поддержать и лучшие проекты в сфере наставничества. Расширились меры поддержки: призеры премии смогут получить возможность бесплатно путешествовать по России вместе со своими командами, гранты до 3 млн рублей, поддержку со стороны партнеров и правительства, возможность тиражировать свой проект на другие регионы, годовую образовательную программу", - рассказал журналистам председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы "Добро.РФ" Артем Метелев.

"Полуфинал премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Участники получат возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов", – сообщают организаторы.

Свои проекты финалисты будут защищать в Москве очно. А победители международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета - известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны.

Кроме того, победители получат общественное признание, грант на реализацию инициативы, путешествие по России от программы "Больше чем путешествие", информационную поддержку от партнёров. Вместе с этим они смогут пройти обучение в Центре знаний "Машук", Мастерской управления "Сенеж", Университете креативных индустрий от арт-кластера "Таврида".

Напомним, что третий сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023 стартовал 18 февраля. Об этом было объявлено во время проведения общероссийского семинара региональных штабов #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Ростове-на-Дону.