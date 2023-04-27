Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"

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Банк России выпустил 10-рублёвую монету "Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно информации, памятная монета была выпущена в рамках серии "Города трудовой доблести". Её тираж составил 1 млн штук.
На реверсе монеты расположилось рельефное изображение фрагмента памятника "Горьковчанам — доблестным труженикам тыла", а также надписи "Нижний Новгород" и "Города трудовой доблести".
На аверсе монеты по окружности размещены надписи: "Банк России", "2023", номинал монеты, знак Московского монетного двора. Слева и справа изображены традиционные ветви лавра и дуба.
Ранее сообщалось, что достопримечательности Нижнего Новгорода появятся на купюре 1000 рублей уже летом.
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