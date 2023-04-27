Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород" Общество

Фото: Центральный банк России

Банк России выпустил 10-рублёвую монету "Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, памятная монета была выпущена в рамках серии "Города трудовой доблести". Её тираж составил 1 млн штук.

На реверсе монеты расположилось рельефное изображение фрагмента памятника "Горьковчанам — доблестным труженикам тыла", а также надписи "Нижний Новгород" и "Города трудовой доблести".

На аверсе монеты по окружности размещены надписи: "Банк России", "2023", номинал монеты, знак Московского монетного двора. Слева и справа изображены традиционные ветви лавра и дуба.

Ранее сообщалось, что достопримечательности Нижнего Новгорода появятся на купюре 1000 рублей уже летом.