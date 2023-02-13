Достопримечательности Нижнего Новгорода появятся на купюре 1000 рублей уже летом Общество

Банк России готовит презентацию модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя ЦБ РФ Сергея Белова.

По словам представителя Центробанка, презентация запланирована на лето 2023 год. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс и высокую износоустойчивость.

Модернизация обеспечит в том числе надёжную защиту от подделок, а также повысит качество банкнот в обращении, уточнил Сергей Белов.

Экспертные группы предложили для дизайна новых купюр на выбор около 30 объектов, которые могут появится на новых банкнотах. Причём ещё в 2021 году стало известно, что на тысячной купюре появится символы Нижнего Новгорода.

Как сообщает ТАСС, банкноту могут украсить кремль, здание Госбанка на Большой Покровской или памятник Максиму Горькому.

Кроме того, ЦБ РФ планирует в 2024 году выпустить в оборот обновлённые 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

А ещё летом 2022 года Центробанк представил модернизированную банкноту 100 рублей. На лицевой стороне банкноты изображена Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни и здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Ранее сообщалось, что Центробанк в 2023 году планирует выпустить памятную 10-рублевую монету с Нижним Новгородом. Монета будет выпущена в рамках серии "Город трудовой доблести", её тираж составит 1 млн штук.

Напомним, в августе 2022 года Центробанк РФ выпустил десятирублевую монету с изображением Городца. На её оборотной стороне размещено рельефное изображение панорамы города. Вверху слева — герб Городецкого района, а на кольце по окружности имеются рельефные надписи.