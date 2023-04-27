Грузия на месяц закрыла проезд для легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией Общество

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Грузия на месяц закрыла проезд для легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ограничения начали действовать сегодня, 5 мая, и продлятся месяц. Это связано с ремонтом на КПП "Казбеги — Верхний Ларс".

На своем автомобиле россияне смогут пересечь границу через проезд для грузовиков, однако при таком варианте возможны серьезные задержки.

Отметим, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" является единственным действующим пропускным пунктом на грузино-российской границе.

Ранее сообщалось, что Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.