Запись на участие в жеребьёвке на охотничьи разрешения стартовала в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Для нижегородских охотников проведут жеребьёвку на получение разрешения добычи копытных и медведя. Об этом сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.

Согласно информации, заявление на получение разрешения на охоту на лося, косулю (европейскую и сибирскую), кабана и медведя можно подать в региональный Минлесхоз с 1 мая по 30 июня.

Разрешается подать одно заявление на получение разрешения на добычу одной особи каждого вида на территории одного общедоступного охотничьего угодья (то есть от одного охотника может быть подано не более пяти заявлений).

Квоты допустимой добычи на территории каждого охотничьего угодья будут установлены до 1 августа. По традиции, за проведением жеребьевки cмогут наблюдать все желающие.

С 2023 года заявления на приобретение права на получение разрешений на добычу копытных животных и медведя принимаются только в электронном виде через сайт ведомственной информационной системы министерства "Охотуправление". Для подачи заявления охотнику необходимо иметь доступ в личный кабинет на портале Госуслуг.

Информация о порядке подачи заявлений на жеребьёвку и список муниципальных образований, в которые можно подать заявление, размещены на сайте Минлесхоза.

Ранее сообщалось, что до двух лет лишения свободы грозит жителю Большемурашкинского района за отстрел косули.