Передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария"

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Администрация парка "Швейцария" проводит в социальных сетях опрос, в котором нижегородцы могут высказаться о запрете электросамокатов и велосипедов в парке.
Как рассказали представители пространства, в администрацию поступает множество жалоб, связанных с движением в парке самокатов и велосипедов.
Для решения этой проблемы нижегородцы могут принять участие в опросе.
Жители города смогут проголосовать как за полный запрет самокатов и велосипедов, так и оставить все как есть.
Также рассматривается вариант с введением ограничения движения с 10 утра. Можно проголосовать и за вариант с вырубкой деревьев и прокладыванием велодорожек.
Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.
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