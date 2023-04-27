Передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация парка "Швейцария" проводит в социальных сетях опрос, в котором нижегородцы могут высказаться о запрете электросамокатов и велосипедов в парке.

Как рассказали представители пространства, в администрацию поступает множество жалоб, связанных с движением в парке самокатов и велосипедов.

Для решения этой проблемы нижегородцы могут принять участие в опросе.

Жители города смогут проголосовать как за полный запрет самокатов и велосипедов, так и оставить все как есть.

Также рассматривается вариант с введением ограничения движения с 10 утра. Можно проголосовать и за вариант с вырубкой деревьев и прокладыванием велодорожек.

Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.