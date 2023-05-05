Вечный огонь у стелы "Воинам-железнодорожникам" открыли в Канавинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вечный огонь у стелы "Воинам-железнодорожникам" открыли в Канавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, ранее Вечный огонь зажигался здесь только по праздникам, но теперь он будет гореть постоянно. К памятнику Воинам-железнодорожникам была перенесена частица Вечного огня из Кремля.

Мэр отметил, что Вечный огонь был открыт по инициативе жителей Канавинского района и ветеранов Горьковской железной дороги.

Глава Канавинского района Олег Алешин сообщил, что 22 июня будет зажжен еще один Вечный огонь - в сквере Григорьева.

По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, этот огонь зажжен в память тех железнодорожников, приближавших победу как в тылу, так и на фронте.

Ранее сообщалось, что "Поезд Победы" встретили в Нижнем Новгороде.