"Поезд Победы" встретили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

5 мая по маршруту Балахна-Нижний Новгород проследовал "Поезд Победы".

Состав вёл за собой исторический паровоз имени героя Социалистического труда Бориса Стрижова.

На платформах нижегородцы смогли увидеть технику времён Великой Отечественной войны, например, легендарные танк Т-34 и "Катюша". Дети с радостью забирались на платформы и осматривали технику.

Также в состав вошёл санитарный вагон. В нем во время войны перевозились раненые и даже проводились операции. Представлен и вагон-теплушка, в котором можно попробовать настоящую солдатскую кашу.

В Нижнем Новгороде "Поезд Победы" встретили сотни человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники концентрационных лагерей и блокадники, дети войны.

У памятника бронепоезду "Козьма Минин" прошёл праздничный митинг. Творческие коллективы станцевали для собравшихся, исполнили песни военных лет, после собравшиеся почтили минутой памяти павших воинов и возложили цвету к памятнику.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в своём поздравлении отметил вклад железной дороги в Победу.

"Более 14 тысяч километров магистралей было построено в годы Великой Отечественной войны. Они делались для достижения той Победы, к которой мы шли. Ижевская и Волжская рокады были построены за кратчайшее время. К примеру, на Волжской рокаде за 220 дней было возведено более тысячи километров. Ижевская рокада - 174 километра менее чем за год. Были построены более 100 искусственных сооружений, перемещено более 3 миллионов тонн грунта. Все это своими руками строили дети, женщины и старики", - рассказал начальник ГЖД.

"Безусловно нельзя не отметить тот вклад, который внесли сотрудники Горьковской железной дороги в те тяжелые годы. То сообщение, которое не прерывалось, усилия, прикладываемые ими, внесли тоже неоценимый вклад в эту победу, благодаря которой мы сейчас здесь находимся", - добавил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

"Поезд Победы" пробудет в Нижнем Новгороде до 9 мая. Осмотреть состав можно у памятника бронепоезду "Козьма Минин" на улице Июльских дней.