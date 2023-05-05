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Общество

Спуски к станции метро "Двигатель Революции" ограничат с 6 мая

05 мая 2023 18:56  [102] Общество

Входы на станцию метро "Двигатель Революции" ограничат с 6 мая. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

В частности, на вход/выход закроются сходы №1 и №3 станции метро "Двигатель Революции" - которые выходят к ГБУЗ "Городская больница №33". 

"Входы будут ограничены в связи с производством работ по строительству наземных крытых павильонов. Приносим извинения за причиненные неудобства", - рассказали специалисты МП "Нижегородское метро".

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что началась работа по строительству наземных крытых павильонов. "Первыми возведут павильоны на станции "Ленинская" и "Парк культуры". Обратите внимание на перекрытие движения на сходах этих станций: сходе № 1 станции "Ленинская" (выход на ул. Июльских дней к Бизнес-центру); сходе № 1 станции "Парк Культуры" (выход на ул. Веденяпина к ДК ГАЗ). При планировании своих маршрутов будьте внимательны и пользуйтесь другими сходами на этих станциях", - отметил глава города.

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