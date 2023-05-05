Александр Прудник: "Руководство страны высоко оценивает деятельность губернатора Нижегородской области" Политика

"Руководство страны высоко оценивает деятельность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и положение в регионе", - заявил социолог Александр Прудник, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой региона.

"По очень многим показателям Нижний Новгород находится на самых верхних позициях по сравнению с другими городами-миллионниками, региональными центрами. И дальнейшая работа Глеба Никитина на посту губернатора была просто-напросто запрограммирована. Никаких других вариантов не было. Поэтому он совершенно справедливо получил поддержку со стороны президента", - добавил эксперт.

Александр Прудник отметил, что момент завершения срока полномочий руководителей регионов всегда является ключевым для оценки их деятельности.

"В этот момент высшее руководство страны принимает решение, доверять ли дальше руководителю тот или иной регион, справился он со своей задачей или нет. В результате мы видим, что некоторые руководители областей теряют свои должности и будут заменены на других кандидатов. Что касается Нижегородской области, то здесь никаких вопросов не было", - сказал Александр Прудник.