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Происшествия

Подрыв автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области расценен как теракт

06 мая 2023 14:42  [131] Происшествия

По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьёй, Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра.

По данным следствия, около 11:00 6 мая в одном из населённых пунктов Борского района сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился известный писатель и политический деятель Захар Прилепин. В результате происшествия он получил ранение, а его водитель погиб.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники производят осмотр места происшествия. Как уточнили в ведомстве, будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

По горячим следам был задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву автомобиля Захара Прилепина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С места происшествия писателя на вертолёте эвакуировали в больницу Нижнего Новгорода.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, у Захара Прилепина есть незначительные переломы, но угрозы для его жизни нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь.

По имеющейся информации, Захар Прилепин привёз к нижегородским родственникам свою дочь. В момент взрыва её в машине уже не было.

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Теги:
Захар Прилепин СК РФ Терроризм
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