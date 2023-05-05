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Общество

Количество ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Нижегородской области

06 мая 2023 16:36  [82] Общество

Минтранс Нижегородской области со ссылкой на управление ГИБДД по региону сообщает о снижении количества ДТП с участием пьяных водителей по итогам четырёх месяцев 2023 года.

Согласно информации, в регионе было зарегистрировано 86 таких ДТП - это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, с начала года благодаря звонкам нижегородцев на единый телефон 112 в рамках проекта "Рули трезво" задержано 240 пьяных водителей, причем 30 из них сели пьяными за руль повторно.

Напомним, у нижегородцев есть возможность сообщить о своих подозрениях о нахождении за рулём нетрезвого водителя. Такая информация помогает предотвратить автоаварии, виновниками которых могут стать граждане, севшие за руль пьяными. Поступающая информация вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передаётся в ГИБДД. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.

Недавно областное правительство утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают по телефону 112 в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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