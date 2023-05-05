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Общество

Нижегородская область примет участие во Всероссийской программе "Классная страна"

08 мая 2023 12:16  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко озвучил регионы, которые представят свои образовательно-туристические продукты и поборются за звание победителя конкурса "Классная страна". В их число вошла и Нижегородская область.

В рамках конкурса нижегородские туроператоры совместно с образовательными организациями разработают пять образовательных программ путешествий для детей и молодежи.

Программа "Классная страна"построена на межведомственном взаимодействии и объединяет ключевые направления - образование и туризм. Региональным командам предстоит создать образовательно-туристические продукты, которые могут стать элементом вариативной части учебного плана основной образовательной программы или программы дополнительного образования школы.

"Задачу по развитию школьного познавательного туризма в качестве одной из приоритетных поставил президент Владимир Путин. В первом открытом этапе программы "Классная страна" приняло участие более 5 тысяч человек из 84 регионов. Отобранные образовательные маршруты будут рекомендованы для включения в программы нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства": речь идет о школьных познавательных поездках для ребят 5–9-х классов и для молодых людей в рамках программы "Больше чем путешествие". В текущем году правительство уже выделило на них 4 миллиарда рублей. Мы также включим их в реестр школьных маршрутов Минпросвещения. Регионы, чьи заявки были отобраны, ставшие участниками основного этапа программы «Классной страны», пройдут обучение в 2023 году", – заявил Дмитрий Чернышенко.

При формировании нижегородской заявки активное участие принимали туроператоры, которые вошли в состав региональной команды: "Открой мир", "Роза ветров", "НижегородИнтур", "АвиАнна-НН", "Нижегородский дом путешествий", а также компании "Водолёт" и "Кипячий ключ".

Ранее сообщалось, что достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен".

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Теги:
Конкурсы Образование Туризм
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