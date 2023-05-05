Нижегородские волонтеры накануне 9 мая провели в регионе акцию "Парад у дома ветерана" Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Торжественные шествия "Парад у дома ветерана" прошли накануне 9 мая в Нижегородской области. Организатором мероприятия выступило НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В частности, "парад у дома ветерана" состоялся у двух участников Великой Отечественной войны: Николая Федоровича Шишкина и Исаака Захаровича Ясиновского.

В исполнении военного оркестра штаба Приволжского округа войск национальной гвардии России для ветеранов прозвучали военные песни: "Смуглянка", "Катюша" и "Шел солдат". "Волонтеры Победы" подарили ветеранам ВОВ и подарочные наборы.

"Спасибо огромное за то, что организовали для меня парад! Я такого, конечно, не ожидал. Концерт для меня одного, с военными песнями и настоящим маршем! Приятно, что не забывают, заботятся, стараются удивить, организовать что-то яркое. И поздравляю всех с наступающим Днем Победы!", - поделился впечатлениями Николай Федорович.

Праздничный парад завершился выступлениями юнармейского отряда школы №54 "Волжский патриот" и юнармейского отряда школы №181 "Пограничник", которые прошагали перед ветеранами ровным строем под композицию "Прощание славянки", а также совместным исполнением легендарной песни "День Победы".

"Такие мероприятия, действительно, трогают душу, ведь мы приносим настоящую радость нашим героям, видим их улыбки и глаза, полные счастья. Ветераны, несмотря на свой возраст, еще полны сил, и для них подобные концерты - большое событие и целое море эмоций! А для нас это возможность сказать персональное спасибо, поблагодарить за их подвиг", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что семьи нижегородских участников СВО принимают участие в главном Параде Победы в Москве.