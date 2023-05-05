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Общество

Торжественное открытие восстановленного мемориала состоялось в Тонкине

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Фото: администрация Тонкинского муниципального округа

Фото: администрация Тонкинского муниципального округа

В поселке Тонкино Нижегородской области состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, восстановленного к Дню Победы. Об этом сообщили в администрации Тонкинского муниципального округа.

Согласно информации, мемориал "Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", членам колхоза "Светлый путь" был восстановлен по поручению замгубернатора региона Андрея Гнеушева.

В начале апреля в результате подмыва фундамента произошло обрушение памятника. В кратчайшие сроки был найден подрядчик, закуплены материалы. Статую солдата изготавливали на заводе в городе-герое Сочи.

На церемонии открытия восстановленного памятника собрались жители посёлка, родственники погибших воинов-земляков, членов колхоза "Светлый путь", чьи имена занесены на мемориальную доску памятника.

"Наши земляки из колхоза "Светлый путь" в годы Великой Отечественной войны помогали Красной Армии продуктами и денежными средствами, на которые был куплен военный самолёт. За эту помощь фронту Верховный главнокомандующий 19 апреля 1943 года прислал телеграмму, выразив в ней свою глубокую благодарность колхозникам", - рассказал глава МСУ Тонкинского муниципального округа Александр Баев.

Собравшиеся почтили память земляков минутой молчания, к памятнику возложили венки и цветы.

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Теги:
День Победы Памятники Тонкино
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