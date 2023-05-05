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Общество

Около 4 тысяч нижегородских школьников приняли участие в историческом квесте "Наша Победа"

09 мая 2023 11:47  [73] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Всероссийский исторический квест "Наша Победа", посвященный подвигу советского народа во Второй мировой войне, прошел накануне 9 мая в Нижегородской области.

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего в мероприятиях приняли участие около 4 тысяч школьников во всех муниципалитетах региона.

Центральной площадкой в Нижнем Новгороде стала школа №66 в Московском районе. Во время квеста командам предстояло пройти несколько станций и погрузиться в события битвы за Москву, обороны Сталинграда, парада в Куйбышеве, Советско-Японской войны, узнать о сибирском тыле, танкограде и многом другом. Участники "побывали" в разных точках страны, чтобы по фрагментам собрать историю Победы.

При создании сценария квеста использовались архивные документы с электронных ресурсов Минобороны России, фотографии с сайта: https://russiainphoto.ru/ и информация с портала: https://история.рф.

"События Второй мировой войны забывать нельзя. Для многих сейчас они кажутся далеким прошлым, но нужно помнить, что благодаря самоотверженным действиям красноармейцев, тяжелой работе тружеников тыла, детей и женщин ковалась настоящая история Победы. Каждый уголок страны приближал нашу Родину к долгожданному маю 1945 года. Именно этим событиям и посвящен наш квест", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами и сувенирной продукцией от "Волонтеров Победы".

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры накануне 9 мая провели в регионе акцию "Парад у дома ветерана".

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Теги:
Волонтеры День Победы Школы
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