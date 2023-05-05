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Общество

Частицу Вечного огня передали из Дзержинска в Володарск для мемориала памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны

09 мая 2023 12:24  [3] Общество
Фото: администрация Дзержинска, администрация Володарского муниципального округа

Фото: администрация Дзержинска, администрация Володарского муниципального округа

Накануне Дня Победы Дзержинск передал частицу Вечного огня Володарскому муниципальному округу.

В торжественной церемонии на площади Героев Володарска приняли участие глава города Дзержинска Иван Носков, глава Володарского муниципального округа Геннадий Щанников, юнармейцы и жители города.

Частица огня, помещенная в лампаду с помощью факела и лучины, была доставлена в Володарск для церемонии зажжения Вечного огня на мемориале памяти володарцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Все участники церемонии почтили минутой молчания память бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и возложили цветы к обелиску.

"День Победы – это праздник каждого жителя нашей страны, он объединяет людей всех возрастов и поколений. Я рад, что частица Вечного огня из Дзержинска сегодня отправилась к нашим соседям, в Володарск. Уверен, что это еще крепче свяжет наши города. От имени всех дзержинцев поздравляю жителей Володарского округа с праздником! В этом году наши ближайшие соседи впервые встретят День Победы около собственного Вечного огня, и я искренне рад за них! Пусть этот огонь вечно светит в Володарске в память о тех, кто отдал свои жизни за нас!", – сказал Иван Носков.

Как было отмечено на церемонии у мемориала памяти володарцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, с начала XX века и по настоящее время в Володарском округе размещаются крупнейшие воинские полигоны. Так, каждый четвертый солдат, воевавший на полях сражений в 1941-1945 годы, был подготовлен в "Гороховецких лагерях" поселка Мулино. В поселке Смолино было испытано более 60 образцов различных систем, в том числе известные "Катюши", а в поселке Центральном испытывали путеразрушители, специнструмент и новые конструкции мин. Здесь было развернуто несколько эвакуационных госпиталей, шла заготовка древесины для оборонительных сооружений.

"Это огромная честь и слава - быть наследниками Великой Победы и жить в могучем и сильном государстве! Горжусь тем, что сегодня мы зажгли Вечный огонь в Володарском округе. Это память, которую мы будем сохранять и приумножать, передавать ее нашим потомкам, чтобы слава о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне жила вечно", – сказал Геннадий Щанников.

В ходе церемонии Иван Носков совместно с военным комиссаром Дзержинска и Володарского района полковником Игорем Ануфриевым вручил орден Мужества участнику специальной военной операции из Дзержинска Дмитрию Зятеву. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в поселке Тонкино Нижегородской области состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, восстановленного к Дню Победы.

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Теги:
Володарский район День Победы Дзержинск
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