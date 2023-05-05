Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2023 13:24  [83] Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса
09 мая 2023 12:53  [113] Глеб Никитин поблагодарил командиров расчетов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского
09 мая 2023 12:24  [119] Частицу Вечного огня передали из Дзержинска в Володарск для мемориала памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны
09 мая 2023 12:09  [124] Александр Кулигин: День Победы – самый дорогой праздник для нашего Отечества и каждой российской семьи"
09 мая 2023 11:47  [128] Около 4 тысяч нижегородских школьников приняли участие в историческом квесте "Наша Победа"
09 мая 2023 11:18  [153] Торжественное открытие восстановленного мемориала состоялось в Тонкине
09 мая 2023 11:02  [127] Ольга Щетинина: "Парад у дома ветерана – это возможность еще раз выразить им нашу безмерную благодарность за Великую Победу"
09 мая 2023 10:45  [146] Нижегородские волонтеры накануне 9 мая провели в регионе акцию "Парад у дома ветерана"
09 мая 2023 10:22  [141] Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Победы
09 мая 2023 10:10  [155] Юрий Шалабаев: "Этот праздник напоминает нам о бессмертном подвиге наших предков"
Общество

Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса

09 мая 2023 13:24  [83] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В День Победы 9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В.Ф. Маргелова, которые принимали участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.

Участие представителей Республики Беларусь стало возможным благодаря встрече Глеба Никитина с председателем Правительства Республики Беларусь Романом Головченко в апреле 2023 года.

"Искренне благодарю за ваше участие в параде – оно стало ярким дополнением праздника, зрелищным подарком ветеранам, жителям и гостям Нижнего Новгорода. Очень рад, что на нашей земле встретились учащиеся Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова и Минского суворовского военного училища – наши гости из Республики Беларусь. Мы положили начало новой форме сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией и, уверен, обязательно его продолжим", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что воспитанники Минского суворовского военного училища несколько дней находились на территории Нижегородской области. Для них провели экскурсии по Нижнему Новгороду, Балахне и Городцу.

"Нас связывает общая историческая память и общие герои – наши предки. И ваше поколение не должно позволить разорвать эту нить, предать память ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года – это наша общая история, наш общий священный праздник, за который было заплачено миллионами жизней. Мы сильны, пока мы помним о нашем единстве и чтим память предков, которые отстояли для всех нас право на жизнь", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поблагодарил командиров расчетов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph