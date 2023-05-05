Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В День Победы 9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В.Ф. Маргелова, которые принимали участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.

Участие представителей Республики Беларусь стало возможным благодаря встрече Глеба Никитина с председателем Правительства Республики Беларусь Романом Головченко в апреле 2023 года.

"Искренне благодарю за ваше участие в параде – оно стало ярким дополнением праздника, зрелищным подарком ветеранам, жителям и гостям Нижнего Новгорода. Очень рад, что на нашей земле встретились учащиеся Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова и Минского суворовского военного училища – наши гости из Республики Беларусь. Мы положили начало новой форме сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией и, уверен, обязательно его продолжим", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что воспитанники Минского суворовского военного училища несколько дней находились на территории Нижегородской области. Для них провели экскурсии по Нижнему Новгороду, Балахне и Городцу.

"Нас связывает общая историческая память и общие герои – наши предки. И ваше поколение не должно позволить разорвать эту нить, предать память ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года – это наша общая история, наш общий священный праздник, за который было заплачено миллионами жизней. Мы сильны, пока мы помним о нашем единстве и чтим память предков, которые отстояли для всех нас право на жизнь", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поблагодарил командиров расчетов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.