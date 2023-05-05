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Глеб Никитин поблагодарил командиров расчетов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского

09 мая 2023 12:53  [112] Общество
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

В День Победы 9 мая в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялся военный парад. По площади прошли военнослужащие и сотрудники силовых структур, кадеты. Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. В составе механизированной колонны проследовала боевая техника.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствовавший на параде, поблагодарил командиров парадных расчетов. Глава региона отметил, что проведение парада на главной площади города – это историческая традиция.

"В этом году Парад Победы вернулся на историческое место – площадь Минина и Пожарского. Именно от стен Нижегородского кремля в ноябре 1941 года уходили горьковчане прямо на фронт. Нынешний парад впервые в истории стал международным: по нашему приглашению в Нижний Новгород прибыли кадеты из Республики Беларусь, которые присоединились к прохождению парадных расчетов. Об этом мы договаривались с председателем правительства Республики Беларусь Романом Головченко в ходе моего визита в Минск. Очень рад, что все получилось и ребята смогли приехать", - рассказал Глеб Никитин.

Всего в нижегородском параде участвовало более 55 кадетов Минского суворовского военного училища.

Губернатор сообщил, что также впервые в параде приняли участие всадники казачьего конного клуба «Станица Вольная» на лошадях донской и орловской пород.

Глеб Никитин добавил, что в рамках Дня Победы в Нижнем Новгороде запланирована масштабная вечерняя программа, которая включает в себя концерт "Хора Турецкого" и аудиовизуальное шоу в постановке Ильи Авербуха.

"На здание Мининского университета будет транслироваться лазерная проекция портретов "Бессмертного полка". Это будет самая большая в России "Стена памяти". Завершится мероприятие праздничным салютом, который объединит всех нижегородцев и гостей в этот великий праздник. Спасибо огромное всем!", - сказал Глеб Никитин.

Также при проведении парада на площади Минина и Пожарского присутствовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Солдаты и офицеры Великой Отечественной войны покрыли себя неувядаемой славой. Нынешнее поколение военнослужащих приумножает ратные традиции дедов и прадедов. В парадном строю сегодня прошли защитники Отечества, готовые так же мужественно и смело сражаться с любым врагом, посягающим на наши рубежи и интересы. Мне хотелось бы поздравить с Днем Победы кадровых военных, добровольцев, мобилизованных, специалистов разных профессий, участвующих в специальной военной операции. Слова благодарности нужно сказать и работникам наших оборонных предприятий, благодаря которым в войска поступают обычные вооружения и новейшая перспективная техника. Мы обязательно преодолеем все трудности и победим всех врагов нашего Отечества!", - сказал Евгений Люлин.

Как сообщил Юрий Шалабаев, вместе с кадровыми военными в параде принимали участие и воспитанники нижегородского военно-патриотического центра "Хочу стать десантником".

"Они к этому долго готовились, репетировали. Для них участие в параде стало уже доброй традицией и почетной обязанностью. Многие ребята, побывав в лагере "Хочу стать десантником", в дальнейшем выбирают для себя профессию военного. Парад сам по себе и празднование 9 Мая в целом - это часть патриотического воспитания. Детям здесь всегда интересно, они узнают больше об истории страны и города. Задача взрослых - подхватить волну детского любопытства и научить любви к Родине, уважению к нашей истории. Поздравляю всех с праздником - с Днем Победы!", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее Глеб Никитин, Евгений Люлин и Юрий Шалабаев направили поздравления с Днем Победы.

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Теги:
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