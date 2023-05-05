Сергей Горин: "9 мая по-прежнему для всех нас - самый главный и дорогой праздник" Общество

Сергей Горин

Председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода Сергей Горин поздравил нижегородцев, а особенно участников войны и тружеников тыла, с Днём Победы.



"С каждым годом всё дальше от нас весна сорок пятого года, всё меньше остаётся живых свидетелей тех событий, но 9 мая по-прежнему для всех нас - самый главный и дорогой праздник. Мы всё также относимся к нему с огромным трепетом и благодарностью в сердцах", - отметил он.

"В этот день мы с особым чувством смотрим на чёрно-белые фотографии наших близких: молодых бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, которые заплатили огромную цену за то, чтобы защитить нашу Родину и восстановить её из руин. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто приближал Победу на поле боя и в заводских цехах!" - подчеркнул председатель Общественной палаты.

"Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла, хотелось бы каждого из вас поблагодарить за то, что показали всем нам пример безграничного мужества, стойкости и настоящей любви к своей Родине. Живите долго, будьте здоровы, любимы, окружены теплом и заботой!" - сказал в завершение Сергей Горин.