Нижегородцы и гости города исполнили "Вальс Победы" в Кремле Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня, 9 мая, в Нижегородском Кремле прошла масштабная акция "Вальс Победы". В память о подвиге нашей страны в годы Великой Отечественной войны нижегородцы и гости города исполнили вальс под песни военных лет, среди которых и "Случайный вальс" композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского.

К акции присоединилось более 500 человек, среди них – серебряные волонтеры, учащиеся высших и средних учебных заведений, молодогвардейцы, активисты проекта "Старшее поколение "партии "Единая Россия" и просто все желающие.

"Много традиций есть у Дня Победы, и одна из них – проведение акции "Вальс Победы". Такие мероприятия несут в себе заряд добра, искренности и веры в то, что подвиги героев нашей страны никогда не будут забыты. Участники и гости акции в полной мере смогли сегодня ощутить свою причастность к общему делу сохранения подлинной истории борьбы с нацизмом в прошлом и настоящем", - отметил региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя Гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Рядом с танцевальной площадкой была организована полевая кухня от "Молодой Гвардии Единой России". Все желающие могли угоститься кашей и горячим чаем.

"Это та самая солдатская еда, которая давала им сил на подвиги. Рядом – военная техника, звучат всем известные песни. Сегодня все посвящено одному – Великой Победе! Я поздравляю всех с этим праздником! Мы радуемся Победе, благодарим ветеранов, но с болью в сердце вспоминаем всех, кто ковал Победу, но не дожил до этого дня. Мы должны помнить, чтобы никогда эти страшные страницы истории не повторились", - сказал руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии" Роман Зыков.

Сегодня "Вальс Победы" объединит жителей всей страны. По словам федерального координатора партпроекта "Старшее поколение", заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, идея объединить старшее и молодое поколение в "Случайном вальсе" родилась в Воронежской области и была поддержана всеми регионами.

"В тяжёлые военные и послевоенные дни рядом с людьми всегда была музыка. Она наполняла надеждой, верой и любовью. Она хранила воспоминания о мирной жизни. Трогательный текст и мелодия "Случайного вальса" не оставляли равнодушными бойцов, слушавших песню в редкие минуты отдыха и их родных, ждавших дома. Искренний вальс о зарождающейся любви и сегодня объединил большинство регионов страны", - подчеркнула она.

Акция в Нижегородском Кремле организована Штабом общественной поддержки. Отметим, региональное отделение, депутатский корпус "Единой России", "Молодая Гвардия" проводят акции, посвященные Дню Победы, и поздравляют ветеранов с праздником. Навещают фронтовиков, вручают им подарки. Под окнами домов, где живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, проводят праздничные мини-парады. Тех, кого не получится навестить лично, поздравляют по телефону. В регионе проходят автопробеги по памятным местам с возложением цветов. На машинах размещают портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. На площадях и улицах городов и поселков волонтеры раздают жителям георгиевские ленточки.