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Общество

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут 16-17 мая в Кстове

10 мая 2023 10:06  [132] Общество

16-17 мая Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" будет проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей города Кстово.
На время испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от Новогорьковской ТЭЦ.

Гидравлические испытания (опрессовки) проводятся для проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Это один из самых эффективных методов диагностики состояния тепловых сетей. Они позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения, чтобы устранить их при подготовке к следующему отопительному сезону.

В ходе гидравлических испытаний тепловые сети проверяются повышенным давлением теплоносителя. Призываем жителей быть предельно внимательными во время проведения опрессовок и ремонтных работ, соблюдать меры предосторожности вблизи энергообъектов: не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами, не допускать парковки автомобильного транспорта в охранных зонах теплосетей.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

Кстовские тепловые сети приносят извинения жителям за неудобства, связанные с подготовкой города к предстоящей зиме.

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Теги:
Кстово Т Плюс
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