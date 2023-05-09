Запрет на продажу алкоголя в России хотят продлить с 20:00 до 11:00 Общество

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Российский Минздрав разработал новые антиалкогольные меры, включающие сокращение времени продажи крепкого алкоголя и увеличение минимального возраста покупателей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства.

Согласно информации, по итогам 2022 года было зафиксировано превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения. Это ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам, подчеркнули в Минздраве.

Так, ведомство предлагает повысить до 21 года минимальный возраст покупателя алкогольной продукции крепче 17,5°.

В документе также приведено предложение наделить муниципальные власти правом ограничивать продажу крепкого алкоголя в местынх магазинах в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20:00 до 11:00.

Минздрав в том числе указывает на необходимость установить запрет на рекламу алкоголя в создаваемых клипах, фильмах, сериалах и видеоблогах. А муниципалитеты смогут вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в выходные и праздничные дни по собственному усмотрению.

Кроме этого, сообщает телеканал "360", депутаты уже предложили уменьшить площадь так называемых "разливаек" максимум до 50 кв.м, а потом запретить там продавать алкоголь с 22:00 до 09:00.

Напомним, более тысячи территорий с запретом на продажу алкоголя действует в Нижнем Новгороде.