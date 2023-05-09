Российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию Общество

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Российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, авиасообщение с Грузией было прекращено в июне 2019 года после протестов жителей Тбилиси во время визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова на Межпарламентскую ассамблею православия.

Также с 15 мая будет отменен визовый режим для граждан Грузии. Без визы въехать в Россию смогут те, кто прибывает в страну по работе или учебе и те, кто намерен находиться в России не более 90 дней.

Однократные визы сохранены для сотрудников Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.

Напомним, 5 мая Грузия на месяц закрыла проезд для легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией.