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Культура и отдых

Два нижегородских музея вошли в топ-50 всероссийского рейтинга посещаемости за 2022 год

10 мая 2023 15:00  [109] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два нижегородских музея вошли в топ-50 всероссийского рейтинга посещаемости за 2022 год, составленного изданием The Art Newspaper Russia. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Так, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник занял в рейтинге 13 место, опередив Музеи Московского кремля, Государственный исторический музей и музей-усадьбу "Архангельское" в Московской области.

В 2022 году Нижегородский музей-заповедник посетило более миллиона человек, что почти в 2,7 раза больше показателей 2021 года. Тогда музей располагался на 33 позиции рейтинга.

Также музей-заповедник "Болдино" по итогам 2022 года занял в рейтинге 48 строчку. В прошлом году его посетило более 220 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Отмечается, что музей "Болдино" уже попадал в рейтинг самых посещаемых музеев в 2015 году. Тогда учреждение посетило около 67 тысяч человек.

Кроме того, в рейтинг посещаемости российских художественных выставок за 2022 год этого же издания вошла выставка Нижегородского музея-заповедника "Жизнь купецкая". С марта по декабрь 2022 года ее посетило более 100 тысяч человек, выставка заняла 50 место.

Ознакомиться с рейтингами можно на сайте издания The Art Newspaper Russia: рейтинг посещаемости музеев, рейтинг посещаемости выставок.

Ранее сообщалось, что более 136 тысяч человек посетили нижегородский Арсенал в 2022 году.

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Теги:
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